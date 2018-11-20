Под Всеволожском задержали мигрантку из Средней Азии причастную к террористической организации

Задержание 25-летней девушки произошло в минувший понедельник, 28 января.

Девушку родом из Средней Азии стали подозревать как соучастника в одной из террористических организаций. В руки сотрудников правоохранительных органов мигрантка попалась во Всеволожском районе Ленобласти. Несмотря на это, девушка продолжала уверять, что она лишь приехала на честные заработки и ничего дурного не совершала, сообщает "47.news".

Задержание 25-летней девушки произошло в минувший понедельник, 28 января.

С целью уклонения от преследования по национальному законодательству на родине, разыскиваемая гражданка попыталась скрыться из поля зрения правоохранительных органов на территории России под видом трудовой мигрантки. сообщают в ведомстве

В настоящее время приезжая пребывает в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в Красном Селе. В скором времени случится передача мигрантки на родину, в отношении девушки там уже заводят уголовное дело.

Источник: сетевое издание "47.news"