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Под Всеволожском задержали мигрантку из Средней Азии причастную к террористической организации
Сегодня, 10:45
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KaterinaKono13

Под Всеволожском задержали мигрантку из Средней Азии причастную к террористической организации

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Задержание 25-летней девушки произошло в минувший понедельник, 28 января.

Девушку родом из Средней Азии стали подозревать как соучастника в одной из террористических организаций. В руки сотрудников правоохранительных органов мигрантка попалась во Всеволожском районе Ленобласти. Несмотря на это, девушка продолжала уверять, что она лишь приехала на честные заработки и ничего дурного не совершала, сообщает "47.news". 

Задержание 25-летней девушки произошло в минувший понедельник, 28 января.

С целью уклонения от преследования по национальному законодательству на родине, разыскиваемая гражданка попыталась скрыться из поля зрения правоохранительных органов на территории России под видом трудовой мигрантки. 

сообщают в ведомстве

В настоящее время приезжая пребывает в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в Красном Селе. В скором времени случится передача мигрантки на родину, в отношении девушки там уже заводят уголовное дело. 

Источник: сетевое издание "47.news"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Терроризм, Новости Выборгского района,

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