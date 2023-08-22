Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП

МВД проводит проверку по факту случившегося.

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как за рулем квадроцикла врезался в тракторный прицеп. Инцидент произошел на территории Воронежской области. Соответствующее заявление журналистам сделали представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. В МВД уточнили, что авария зафиксирована около 19 часов вечера в населенном пункте Шувалово Павловского района.

7-летний местный житель, управляя квадроциклом Mowgli категории "М", выехал на обочину, вследствие чего не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство - тракторный прицеп, принадлежащий 84-летнему местному жителю. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту произошедшего. Установлено, что управлять квадроциклом мальчику разрешили родители.

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Фото и видео: Telegram / Полиция Воронежской области