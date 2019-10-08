Видео: Под Вологдой заживо сгорели в ДТП 4 человека

Смертельное ДТП произошло на 56-м километре трассы Вологда — Новая Ладога.

Сегодня утром, 8 октября, в Шекснинском районе Вологодской области произошло жуткое ДТП с 4 погибшими.

На 56 километре трассы Вологда - Новая Ладога автомобиль "Рено Логан" под управлением 37-летнего водителя столкнулся с бензовозом на встречке, вылетел в кювет и загорелся. Все, кто были в автомобиле, сгорели заживо. Погибли водитель и три женщины пассажирки 47, 45 и 33 лет. По некоторым данным женщины работницы администрации Череповецкого района.

По предварительным данным, водитель "Рено" пошел на обгон, но он не справился с управлением на заснеженной трассе. Автомобиль стало таскать по дороге. Другие автомобили прижимались к обочине, чтобы не допустить столкновения. Но в один из моментов иномарка влетела в бензовоз.

На опубликованных кадрах с места аварии видно, что от машины практически ничего не осталось, лишь небольшая часть искореженного остова машины.

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Видео и фото: ВК, Шексна | OnLine