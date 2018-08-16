Под Выборгом 4 кота вернули к жизни после пожара

В четверг, 16 августа, в поселке имени Калинина горела квартира.

В четверг, 16 августа, в поселке имени Калинина под Выборгом сотрудники МЧС после пожара спасли кота. Об этом сообщают в группе Интересные события в Выборге.

В поселке Калинина загорелась обстановка квартиры. Очаг возгорания тушили две дежурные смены в составе 9 человек и 3 единиц техники. По словам очевидцев, в квартире жили несколько домашних животных. И спасатели до последнего боролись за жизнь каждого, но удалось спасти только половину, остальные надышались угарным газом.

Сотрудники МЧС прислоняли к мордочкам животных кислородные маски и делали массаж сердца.

Ранее кот Ахилл отказался предсказывать изменения курса рубля.

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