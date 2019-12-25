Под Выборгом горел туберкулезный санаторий

Сегодня утром, 22 октября, в Выборгском районе Ленобласти полыхал туберкулезный санаторий "Выборг-3". Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Информация о возгорании поступили диспетчеру в 07:00. Пламя охватило обрешетку кровли площадью 100 квадратных метров. Пожар тушили 20 спасателей и пять спецмашин.
Отметим, что в медицинском учреждении лечение получают жители со всей страны. Информации о пострадавших нет.
Ранее на Piter.tv: в Агалатово во время пожара в квартире пострадал человек.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области
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