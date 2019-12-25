  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Выборгом горел туберкулезный санаторий
Сегодня, 15:00
82
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Под Выборгом горел туберкулезный санаторий

0 0

Пламя охватило обрешетку кровли площадью 100 квадратных метров.

Сегодня утром, 22 октября, в Выборгском районе Ленобласти полыхал туберкулезный санаторий "Выборг-3". Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о возгорании поступили диспетчеру в 07:00. Пламя охватило обрешетку кровли площадью 100 квадратных метров. Пожар тушили 20 спасателей и пять спецмашин.

Отметим, что в медицинском учреждении лечение получают жители со всей страны. Информации о пострадавших нет.

Ранее на Piter.tv: в  Агалатово во время пожара в квартире пострадал человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

 

Теги: выборг-3, мчс, пожар в медицинском учреждении, полыхала кровля, туберкулезный санаторий
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии