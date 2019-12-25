Под Тулой машина врезалась в остановку. Погибла семья с ребенком

Погибшему ребенку было 10 лет.

В Тульской области при наезде иномарки на остановку погибли 3 человека.

ТАСС сообщает, что ДТП произошло сегодня утром, 27 марта, на 262-м км трассы М-4 "Дон" в Воловском районе недалеко от населенного пункта Красный Холм. Автомобиль Chevrolet Niva врезался в стену кирпичной остановки около 7 часов 40 минут. Все, кто находился в машине в момент аварии погибли. Это муж с женой и их 10-летний ребенок.

ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП. На месте ДТП работали спасатели, которым пришлось извлекать из искореженного автомобиля пострадавшего.

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Фото: МЧС РФ по Тульской области