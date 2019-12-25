Жительница Липецка забила насмерть сожителя кастрюлей

После содеянного женщина ушла спать с новым другом в соседнюю комнату.

В Липецке женщина убила гражданского мужа кастрюлей.

Издание LipetskMedia сообщает, что жительница Липецка забила мужа кастрюлей и пришла с повинной в полицию. Как удалось выяснить, женщина привела с улицы домой нового знакомого и оставила его жить в квартире, где проживала с гражданским мужем. В один из вечеров сожитель потребовал близости от жительницы, та в ходе ссоры схватила кастрюлю и несколько раз ударила ей по голове мужчины. После того, как муж упал, женщина ушла спать с новым другом. Проснувшись утром, парочка ушла гулять.

Вернувшись в районе обеда домой, женщина поняла, что сожитель мертв. Осознав содеянное она пришла в полицию и призналась в убийстве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Экспертиза установила, что мужчина скончался от кровопотери.

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