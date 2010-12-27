Под Саратовом женщина родила в гостях ребенка и выбросила его на помойку

Новорожденную девочку вскоре нашли и доставили в больницу.

В Саратовской области женщина самостоятельно родила на дому ребенка и выбросила его на помойку.

Следственные органы по Саратовской области сообщают, что днем 11 ноября 33-летняя жительница одного из сел Новобурасского района Саратовской области, находясь в гостях у знакомого, родила живую девочку. После родов женщина выбросила ребенка на свалку с бытовыми отходами.

После этого женщина отправилась к себе домой, где рассказала о случившемся своей мачехе. Женщина, узнав о местонахождении ребенка, вызвала "скорую". Малышку госпитализировали в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

На роженицу заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

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Фото: pixabay.com, СУ СК РФ по Саратовской области