Под Саратовом из Волги вытащили тело женщины с ножевыми ранениями

На тело в воде в городе Вольске наткнулся рыбак и вызвал полицию.

Под Саратовом в Вольске в Волге найдено тело убитой женщины.

Следственные органы СК России по Саратовской области сообщают, что днем 16 ноября 2019 года в акватории реки Волга в районе дома № 40 по улице Речная городе Вольске рыбак обнаружил в воде тело человека и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники службы спасения вытащили тело из воды. При осмотре выяснилось, что у женщины множественные колот-резаные ранения в области груди и живота.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство.

В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшей. Органами полиции выполняется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния. СУ СК РФ по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области