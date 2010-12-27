Под Саратовом из Волги вытащили тело женщины с ножевыми ранениями

Под Саратовом в Вольске в Волге найдено тело убитой женщины.
Следственные органы СК России по Саратовской области сообщают, что днем 16 ноября 2019 года в акватории реки Волга в районе дома № 40 по улице Речная городе Вольске рыбак обнаружил в воде тело человека и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники службы спасения вытащили тело из воды. При осмотре выяснилось, что у женщины множественные колот-резаные ранения в области груди и живота.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство.
В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшей. Органами полиции выполняется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния.
СУ СК РФ по Саратовской области
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области
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