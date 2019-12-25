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В Саратовской области тракторист нашел в поле труп женщины
Сегодня, 14:21
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MShaffter

В Саратовской области тракторист нашел в поле труп женщины

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Женщина лежала без признаков жизни в 3 метрах от дороги.

В Саратовской области тракторист наткнулся на труп женщины.

Следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что вечером 21 июля 2020 года в 1 километре от села Куриловка Новоузенского района, тракторист, ехавший по проселочной дороге, увидел в 3 метрах от дороги тело женщины. О жуткой находке он сообщил в полицию.

Прибывшие на место правоохранители при первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружили. На вид женщине 35-40 лет. Скончалась она около 2-3 дней назад. 

В настоящее время ведутся следственные мероприятия на установление причин смерти, а также личности умершей.

По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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