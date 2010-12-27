Под Самарой ученик 8 класса умер в школе, подавившись воздушным шариком

Подросток положил воздушный шарик в рот и задохнулся.

В Самарской области в школе погиб ученик 8 класса.

Трагедия произошла накануне, 22 октября, в школе №6 города Новокуйбышевска. Ученики украшали холл школы воздушными шарами. Когда почти все было закончено, 15-летний школьник начал играть с шариком, положил его в рот и начал задыхаться. Учителя сразу же проводили подростка в медкабинет, туда он дошел самостоятельно, и сразу же вызвали "скорую". До приезда медиков медработник школы и педагоги пытались освободить дыхательные пути мальчика, но безуспешно. Подросток задохнулся.

По факту гибели в школьника в стенах школы проводится проверка.

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Фото: Рixabay