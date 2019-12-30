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Под Петербургом создали штаб для защиты от смертельного коронавируса
Сегодня, 11:20
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IRINA_CHALKINA

Под Петербургом создали штаб для защиты от смертельного коронавируса

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В составе штаба – представители Комитета по здравоохранению, руководители медучреждений, комитетов по туризму, специалисты-эпидемиологи.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что под Петербургом создали штаб для защиты от смертельного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Ленобласти.

Известно, что в штаб входят представители Комитета по здравоохранению, руководители медучреждений, комитетов по туризму, специалисты-эпидемиологи. Эксперты разрабатывают план действий на случаи возникновения эпидемии. Отмечается, что специалисты проверят готовность медицинских учреждений на наличие необходимых материалов для проб.

Напомним, что за последние сутки инфекция подтверждена  в 1982 новых случаях. За день скончались 43 пациента. Один человек погиб на территории, которая граничит с Россией. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургские путешественники рассказали, как живёт Китай во время эпидемии коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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