Под Петербургом остановили продажи почти 20% коттеджей

По мнению экспертов, причинами приостановки продаж стало прекращение финансирования, низкий спрос и плохая транспортная доступность.

Под Петербургом и в области порядка 20% продаваемых коттеджей и участков, почти 780 га земли, больше не экспонируются. Об этом 18 мая пишет "РБК Петербург" со ссылкой на данные компании Puzzle Realty.

Почти половину замороженных объектов составляют частично размежеванные участки без коммуникаций и подряда. Около трети — это участки в коттеджных поселках, где нет дорог и инфраструктуры, и только 15% — объекты с готовыми домами.

По мнению экспертов, причинами приостановки продаж стало прекращение финансирования, низкий спрос и плохая транспортная доступность.

Ранее дом отдыха "Комарово" преобразуют в апарт-отель. Всего на улице Отдыха построят 8 корпусов. Стоимость объектов будет начинаться от 350 тыс. рублей за кв.м.

Фото: piter.tv

