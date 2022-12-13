Дом отдыха "Комарово" преобразуют в апарт-отель

Всего на улице Отдыха построят 8 корпусов. Стоимость объектов будет начинаться от 350 тыс. рублей за кв.м.

"Дому отдыха Комарово" выдали разрешение на строительство нового апарт—отеля. Как пишет "Деловой Петербург", в Курортном районе возведут 8 корпусов, некоторые из которых заменят демонтируемые объекты базы отдыха.

Апарт-отель на улице Отдыха будет рассчитан на 140 юнитов: он подойдёт как для краткосрочного пребывания, так и для отдыха на сезон.

В составе объекта предусмотрены спа—центр, уличный бассейн и зоны отдыха. Стоимость объектов апарт-отеля на старте продаж будет начинаться от 350 тыс. рублей за кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что поселок Комарово отметил 120-летие со дня создания станции.

Фото: Citywalls.ru