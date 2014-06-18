В небе над Петербургом вновь заметили световые столбы

Вертикальные полосы желтого и голубого цвета появились в нескольких районах города.

Вечером 20 декабря жители Петербурга вновь могли наблюдать в небе редкое природное явление – световые столбы. Вертикальные полосы желтого и голубого цвета появились в нескольких районах города. Петербуржцы запечатлели их на камеру.

Один из кадров был опубликован в Telegram-канале "Астро Фото Болото". По словам автора снимка, он заметил столбы вблизи порта Бронка над Финским заливом.

Световой столб – это атмосферное оптическое явление, которое возникает при отражении природного или фонарного света в ледяных кристаллах, пронизывающих морозный воздух. У наблюдателя складывается впечатление, что вертикальный луч проходит над и (или) под источником света. Подобное явление жители Петербурга и Ленобласти уже наблюдали в ночь на 10 декабря.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото, Мегаполис, Instagram / maria_kesowska