Под Петербургом кинологи Росгвардии обучают собак поиску взрывчатых веществ

При подготовке младших специалистов-кинологов внедряется опыт, полученный в ходе СВО.

В Ленобласти кинологи Северо-Западного округа Росгвардии приступили к испытанию новейших российских запаховых имитаторов взрывчатых веществ. Росгвардейцы обучают служебных собак к поиску боеприпасов и взрывчатых веществ, замаскированных в автомобильной технике, на объектах городской инфраструктуры, а также на пересеченной местности. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Кинологи и служебные собаки выполняют боевые задачи по поиску замаскированных мин и фугасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов, а также схронов с оружием и боеприпасами.

При подготовке младших специалистов-кинологов внедряется опыт, полученный в ходе СВО.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии