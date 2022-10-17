Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Под Новосибирском водитель заживо сгорел в грузовике после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Новосибирск".

Инцидент произошел около поселка Горный. В стоящий на дороге грузовик въехала фура, один из автомобилей загорелся. Водитель не смог покинуть кабину транспортного средства и сгорел заживо.

Прибывшие на место ДТП пожарные потушили машину. Сообщается, что на участке трассы, где произошла авария, ограничений движения не было. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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Видео: Telegram / Инцидент Новосибирск