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Под Новосибирском водитель заживо сгорел в грузовике после ДТП

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Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Под Новосибирском водитель заживо сгорел в грузовике после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Новосибирск".

Инцидент произошел около поселка Горный. В стоящий на дороге грузовик въехала фура, один из автомобилей загорелся. Водитель не смог покинуть кабину транспортного средства и сгорел заживо.

Прибывшие на место ДТП пожарные потушили машину. Сообщается, что на участке трассы, где произошла авария, ограничений движения не было. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Иране при пожаре в тюрьме погибли как минимум четыре человека.

Видео: Telegram / Инцидент Новосибирск

Теги: водитель, грузовик, дтп, новосибирск, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, ДТП,

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