В автобусе на момент аварии находились 43 пассажира.

Под Новосибирском в ДТП с автобусом пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел утром 9 декабря. Автобус следовал по маршруту Новосибирск - Чистоозерное. По предварительной информации, в транспорт въехал грузовой автомобиль Isuzu Elf. В результате столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В автобусе на момент аварии находились 43 пассажира. По информации регионального Минздрава, пострадали 11 человек, однако двое сразу отказались от госпитализации. Остальных пострадавших транспортируют в больницы Новосибирска для уточнения характера травм.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии в результате ДТП погиб подросток.

Видео: Госавтоинспекция Новосибирской области