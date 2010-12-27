Под Новосибирском нашли тела пропавших охотников

В Новосибирской области военные помогли найти пропавших 1 ноября охотников.
Сообщается, что двое мужчин отправились на охоту на Убинское озеро на лодке "Сибирячка" с подвесным мотором и пропали. В поисках принимали участие около 30 человек, полиция, спасатели и местные жители. К поиску пропавших людей подключились и военные.
С помощью беспилотника вскоре была обнаружена лодка, а рядом с ней тела пропавших.
При помощи беспилотного летательного аппарата, удалось найти на озере лодку и рядом два тела мужчин. Силами Куйбышевского и Карасукского отрядов АСС НСО тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции.
Аварийно-спасательная служба НСО
Причина гибели охотников, не уточняется.
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Фото: Аварийно-спасательная служба НСО (16+)(ВК)
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