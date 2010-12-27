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Под Новосибирском нашли тела пропавших охотников
Сегодня, 8:27
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MShaffter

Под Новосибирском нашли тела пропавших охотников

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Двое охотников отправились на лодке на охоту и пропали.

В Новосибирской области военные помогли найти пропавших 1 ноября охотников.

Сообщается, что двое мужчин отправились на охоту на Убинское озеро на лодке "Сибирячка" с подвесным мотором и пропали. В поисках принимали участие около 30 человек, полиция, спасатели и местные жители. К поиску пропавших людей подключились и военные. 

С помощью беспилотника вскоре была обнаружена лодка, а рядом с ней тела пропавших. 

При помощи беспилотного летательного аппарата, удалось найти на озере лодку и рядом два тела мужчин. Силами Куйбышевского и Карасукского отрядов АСС НСО тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции.

Аварийно-спасательная служба НСО

Причина гибели охотников, не уточняется.

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Фото: Аварийно-спасательная служба НСО (16+)(ВК)

Теги: новости новосибирской области, новости россии, погибли охотники, пропали люди
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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