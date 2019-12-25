Под Новый год в Петербурге увеличивается суточное число заболевших COVID-19

За сутки ковидом заболели 2 419 человек.

В Петербурге вновь растет суточное число заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 2 419 человек (накануне – 2 181 человек), выздоровели – 2 769 петербуржцев и 59 человек не победили инфекцию.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 789 691 человек, победили вирус 728 738 горожан и 26 263 человека скончался из-за коронавируса.

В Петербурге людей, переболевших коронавирусом, продолжают приглашать на углубленную диспансеризацию после перенесенного заболевания. Piter.tv узнал у комитета по здравоохранению, сколько петербуржцев уже воспользовались этой возможностью.

Фото: Piter.TV