Под Магаданом спасли семью с ребенком на неисправной резиновой лодке

Семья из трез человек с 13-летним ребенком потерпели бедствие на резиновой лодке в районе мыса Чирикова.

Накануне вечером, 17 июня, спасатели МЧС спасли семью из трех человек с неисправной резиновой лодки.

Магаданский филиал ДВРПСО МЧС России сообщает, что вечером 17 июня к ним поступил сигнал, что семья из 3х человек терпит бедствие в море. На надувной резиновой лодке сломался мотор, и людей стало уносить в открытое море. На место ЧП выдвинулась на катере дежурная смена МЧС.

Вскоре в районе мыса Чирикова была обнаружена лодка с людьми. Спасатели подошли поближе, людей подняли на борт, а лодку прикрепили на трос. Спасенная семья и их имущество благополучно доставлено на берег в Магадан.

Сегодня ранее: Под Хабаровском машинист спас жизнь 2-летнему ребенку.

Фото: Магаданский филиал ДВРПСО МЧС России