Под Киевом неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины

В сети опубликовано видео с места пожара.

Под Киевом неизвестные подожгли дом бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Во вторник утром, 17 сентября, Валерия Гонтарева сообщили, что неизвестные бросили через забор ее дома в поселке Гореничи бутылку с зажигательной смесью. Дом загорелся и выгорел полностью, несмотря на усилия пожарных. В сети опубликовано видео с места пожара, на котором видно, что все постройки горят открытым пламенем и видно, что строения все сгорели.

В августе нынешнего года на Валерию Гонтареву совершен наезд на пешеходном переходе в Лондоне, после которого она оказалась в больнице. Полиция выясняет, был ли это намеренный наезд или обыкновенное ДТП. 5 сентября облили бензином и подожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

Видео: YouTube/НВ