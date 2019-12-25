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Под Хабаровском поезд сбил медведицу с 3 медвежатами
Сегодня, 12:51
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MShaffter

Под Хабаровском поезд сбил медведицу с 3 медвежатами

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Один из медвежат выжил.

В Хабаровском крае под поезд попала медведица с медвежатами.

ТАСС со ссылкой на министерство природных ресурсов Хабаровска края сообщает, что медведица с тремя медвежатами вышла на железнодорожные пути и была сбита поездом. Погибли сама медведица и 2 ее медвежонка. Третий медвежонок выжил, но в тяжелом состоянии.

Выжившего медвежонка направили в реабилитационный центр "Утес", где ветеринары пытаются спасти жизнь малышу.

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Фото: pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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