Еще один пассажир отечественного автомобиля госпитализирован с различными травмами.

Под Геленджиком три человека погибли в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 5 мая на автодороге между селом Михайловский перевал и хутором Бетта. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114". Машина отечественного производства опрокинулась в результате столкновения. Иномарка продолжила движение и столкнулась со встречным Peugeot с прицепом, в который врезался сзади автомобиль "ВАЗ 2104".

В результате аварии погибли водитель и пассажирка Hyundai, а также водитель "ВАЗ". Еще один пассажир отечественного автомобиля госпитализирован с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что водитель фуры погиб при столкновении четырех машин в Подмосковье.

Фото: Telegram / 23 МВД