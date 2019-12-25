Под Гатчиной женщина зарезала супруга

В ночь на воскресенье, 29 мая, жительница Ленобласти накинулась с ножом на мужа. По информации Piter.tv, в поселке Дружная горка женщина убила своего супруга.
Тело 34-летнего мужчины обнаружили сотрудники полиции. Бездыханный мужчина лежал на лестничной клетке. Правоохранители задержали его 44-летнюю жену.
На данный момент женщина находится в полицейском участке. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на Отечественной улице петербуржец стрелял в соседа.
Фото: Piter.tv
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