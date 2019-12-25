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Под Гатчиной женщина зарезала супруга
Сегодня, 19:34
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Под Гатчиной женщина зарезала супруга

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Тело 34-летнего мужчины обнаружили сотрудники полиции.

В ночь на воскресенье, 29 мая, жительница Ленобласти накинулась с ножом на мужа. По информации Piter.tv, в поселке Дружная горка женщина убила своего супруга. 

Тело 34-летнего мужчины обнаружили сотрудники полиции. Бездыханный мужчина лежал на лестничной клетке. Правоохранители задержали его 44-летнюю жену. 

На данный момент женщина находится в полицейском участке. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv:  на Отечественной улице петербуржец стрелял в соседа.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, зарезала мужа, ленобласть, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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