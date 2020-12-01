Под Гатчиной мужчина изнасиловал пасынка

Стражи порядка пока не задержали 45-летнего отчима ребенка.

В Гатчинском районе Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании сына сожительницы. По информации Piter.tv, пострадавшим оказался 10-летний мальчик.

Стражи порядка пока не задержали 45-летнего отчима ребенка. Известно, что мать школьника умерла в прошлом году в Ростовской области. Ребенок остался жить в Ленобласти с ее любовником.

Подробности случившегося уточняются. Известно, что правоохранители возбудили уголовное дело.

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Фото: pxhere