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Под Гатчиной мужчина изнасиловал пасынка
Сегодня, 18:30
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Под Гатчиной мужчина изнасиловал пасынка

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Стражи порядка пока не задержали 45-летнего отчима ребенка.

В Гатчинском районе Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании сына сожительницы. По информации Piter.tv, пострадавшим оказался 10-летний мальчик.

Стражи порядка пока не задержали 45-летнего отчима ребенка. Известно, что мать школьника умерла в прошлом году в Ростовской области. Ребенок остался жить в Ленобласти с ее любовником. 

Подробности случившегося уточняются. Известно, что правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе маленькие девочки сбежали из дома от пьяного папы.

Фото: pxhere

Теги: гатчина, изнасиловал пасынка, мвд, педофил, подозреваемый, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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