Под Гатчиной горело 20 "квадратов" частного дома

По предварительной информации - пострадавших во время пожара нет.

Ночью в понедельник, 16 декабря в деревне Малое Верево Гатчинского района Ленобласти горел частный дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

В МЧС о пожаре сообщили в 03:07. В частном доме, расположенном в деревне Малое Верево, загорелось 20 квадратных метров обстановки. На место происшествия выдвинулась дежурная смена 42 части в составе девяти человек и двух единиц специальной техники.

Спасатели ликвидировали пламя в 04:00. По предварительной информации, пострадавших во время пожара не было.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности выясняют все детали произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на КАД загорелся автомобиль.

Фото: pixabay.com