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Под Гатчиной горело 20 "квадратов" частного дома
Сегодня, 10:57
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Gleb.K

Под Гатчиной горело 20 "квадратов" частного дома

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По предварительной информации - пострадавших во время пожара нет.

Ночью в понедельник, 16 декабря в деревне Малое Верево Гатчинского района Ленобласти горел частный дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти. 

В МЧС о пожаре сообщили в 03:07. В частном доме, расположенном в деревне Малое Верево,  загорелось 20 квадратных метров обстановки. На место происшествия выдвинулась дежурная смена 42 части в составе девяти человек и двух единиц специальной техники. 

Спасатели ликвидировали пламя в 04:00. По предварительной информации, пострадавших во время пожара не было. 

Сейчас сотрудники надзорной деятельности выясняют все детали произошедшего. 

Ранее мы сообщали, что на КАД загорелся автомобиль. 

Фото: pixabay.com

Теги: гатчинский район ленинградской области, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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