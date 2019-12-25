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Под Читой водитель въехал в машину ДПС и в фуру
Сегодня, 9:03
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Под Читой водитель въехал в машину ДПС и в фуру

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Отмечается, что иномарка была без номеров.

Под Читой водитель въехал в машину ДПС и в фуру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

По предварительным данным ведомства, водитель Range Rover допустил столкновение, скрываясь от сотрудников полиции. Врезавшись в машину ДПС, он не справился с управлением и допустил столкновение с фурой. Городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок по факту ДТП. Отмечается, что иномарка была без номеров.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на окраине Липецка погибла женщина.

Фото: Прокуратура Забайкальского края

Теги: дпс, дтп, фура, чита
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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