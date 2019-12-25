Отмечается, что иномарка была без номеров.

Под Читой водитель въехал в машину ДПС и в фуру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

По предварительным данным ведомства, водитель Range Rover допустил столкновение, скрываясь от сотрудников полиции. Врезавшись в машину ДПС, он не справился с управлением и допустил столкновение с фурой. Городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок по факту ДТП. Отмечается, что иномарка была без номеров.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на окраине Липецка погибла женщина.

Фото: Прокуратура Забайкальского края