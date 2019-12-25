Под Читой водитель въехал в машину ДПС и в фуру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
По предварительным данным ведомства, водитель Range Rover допустил столкновение, скрываясь от сотрудников полиции. Врезавшись в машину ДПС, он не справился с управлением и допустил столкновение с фурой. Городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок по факту ДТП. Отмечается, что иномарка была без номеров.
Ранее мы сообщали, что в ДТП на окраине Липецка погибла женщина.
Фото: Прокуратура Забайкальского края
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