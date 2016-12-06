Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Сегодня, 16:59
0
lesjasap
300
Код вставки плеера

Британская ведущая провалилась сквозь пол во время церемонии вручения премии Teen Adwards

0
 
 

Британская ведущая провалилась под сцену во время церемонии вручения популярной премии.

Полноватая телеведущая и исполнительница Джемма Коллинз провалилась сквозь сцену на торжественном вручении популярной молодежной премии Teen Awards. Видео с неудачным падением выложено на YouTube. 
 
Как видно на записи, британка оступилась и упала в открытый люк во время объявления победителей одной из номинаций. В это время из открытого люка поднимались участники шоу. 
 
Пострадавшая Джемма написала в своем инстаграме, что с ней все в порядке. Она отделалась лишь легким испугом. В это же время ведущая заявила, что собирается подать в суд на организаторов мероприятия - компанию BBC. По словам британки, она хочет получить возмещение морального вреда, ведь после неудачного инцидента она могла остаться инвалидом или получить серьезные травмы.
Теги: teen awards , великобритания
Категории: Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5