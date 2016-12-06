Британская ведущая провалилась сквозь пол во время церемонии вручения премии Teen Adwards

Британская ведущая провалилась под сцену во время церемонии вручения популярной премии.

Полноватая телеведущая и исполнительница Джемма Коллинз провалилась сквозь сцену на торжественном вручении популярной молодежной премии Teen Awards. Видео с неудачным падением выложено на YouTube.

Как видно на записи, британка оступилась и упала в открытый люк во время объявления победителей одной из номинаций. В это время из открытого люка поднимались участники шоу.

Пострадавшая Джемма написала в своем инстаграме, что с ней все в порядке. Она отделалась лишь легким испугом. В это же время ведущая заявила, что собирается подать в суд на организаторов мероприятия - компанию BBC. По словам британки, она хочет получить возмещение морального вреда, ведь после неудачного инцидента она могла остаться инвалидом или получить серьезные травмы.