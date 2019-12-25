Под Анапой погибла женщина-дайвер с научного судна

Тело погибшей не найдено.

Под Анапой вторые сутки ищут тело погибшей женщины - дайвера с научного судна "Профессор Лонгинов".

ТАСС сообщает, что 17 июня 38-летний сотрудник Института океанологии спустилась под воду для забора грунта в районе Витязево под Анапой. Когда воздух в баллонах кончился, женщина на поверхности не появилась. Сразу же сработали системы оповещения и были брошены все силы для поиска и спасения дайвера.

Но по сегодняшний день тело женщины не найдено. Уточняется, что в этом месте сильные подводные течения, которые могли привести к трагедии и осложняют поиски.

Сегодня ранее:В Карачаево-Черкесии нашли тела детей, которых искали 3 дня

Фото: pixabay.com