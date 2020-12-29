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1 января почти во всех районах Ленобласти ожидается мокрый снег и туман
Сегодня, 12:47
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Alena_Zinovieva

1 января почти во всех районах Ленобласти ожидается мокрый снег и туман

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Температура воздуха составит +1…-4 градуса.

В первый день 2021 года в Ленобласти ожидается облачная погода, которую омрачит мокрый снег. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по 47-му региону, ссылаясь на прогноз специалистов ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Кроме того, синоптики предупредили жителей Ленобласти о возможном тумане. Ветер подует с южных направлений со скоростью 2-6 м/с. Температура воздуха составит +1…-4 градуса. На дороге образуется гололедица. Атмосферное давление почти не изменится.

Ранее мы писали, что в 2020 году было установлено несколько погодных рекордов.

Фото: pixabay.com

Теги: мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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