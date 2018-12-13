Почти половина россиян не может позволить себе купить новую технику и мебель

Жители страны все чаще берут кредиты.

Почти половине россиян денег хватает только на еду и одежду. Согласно последним данным Росстата, 48% семей не могут позволить себе приобрести товары длительного пользования.

Чтобы поддерживать жизнь, жители России все больше берут кредиты. Такие данные были опубликованы за четвертый квартал 2018 года. В Росстате добавили, что ситуация улучшилась, по сравнению с 2017 годом. Тогда денег не хватало 49,8% семей.

Отмечается, что самая тяжелая ситуация у молодых семей (59,2%) и у неработающих пенсионеров (57,9%). Только 3% опрошенных семей могут позволить купить себе все, что нужно. Эксперты добавили, что такая стратегия выживания несет в себе опасность, так как у людей не хватает денег на здоровье, отдых и образование.

Видео: Piter.tv