Почти половина петербуржцев готовы бросить любимую работу ради денег

Выбор в пользу нелюбимой работы с более высокой зарплатой делают чаще мужчины.

Четыре из десяти петербуржцев признались, что готовы уйти с любимой работы ради нелюбимой. Об этом свидетельствуют результаты опроса специалистов сервиса по поиску работы SuperJob.

Лишь каждый 11-й остался бы на своей прежней работе, если бы заработок снизился вдвое. 85% отказались трудиться на таких условиях.

В то же время 13% опрошенных согласились бы устроиться на работу мечты, даже если бы их зарплата уменьшилась в два раза. Интересно, что выбор в пользу нелюбимой работы с более высокой зарплатой делают чаще мужчины, чем женщины.

Ранее петербурженки рассказали, что подарят мужчинам на 23 февраля.

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