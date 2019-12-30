Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

К старикам будет причислено 47% населения.

Почти половина населения России (47%) к 2060 году окажется пенсионерами. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на авторов экономического исследования Credit Suisse. К 2020 году на пожилое население страны (старше 65 лет) приходится четверть населения.

В среднем мужчины будут жить после выхода на пенсию еще 13,3 лет. Статистика более позитивная к 2060 году, так как их ждет уже 17,4 года после пенсии. Специалисты напоминают, что биологический возраст не совпадает с хронологическим по всему миру. К примеру, 65-летний житель Швейцарии в 2019 году чувствует себя как 51-летний в 1950 году.

Экономисты считают, что можно сделать пенсионную систему более устойчивой. Для этого необходимо поощрять людей откладывать средства на пенсию,а также собирать дополнительные сбережения на старость населения за счет налогов. Постепенно людям стоит сокращать выплаты. Однако самым эффективным методом остается сокращение пенсионного возраста.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров.

Фото: Piter.tv

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