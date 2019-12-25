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Почти 80 малышей родилось в Перинатальном центре Ленобласти за неделю
Сегодня, 10:14
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Почти 80 малышей родилось в Перинатальном центре Ленобласти за неделю

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С 25 сентября по 2 октября родились 38 девочек и 41 мальчик.

За последнюю неделю в Ленинградской области родилось 79 младенцев. Малыши появились на свет в стенах Ленинградского областного перинатального центра.

Согласно данным, представленным пресс-службой медицинского учреждения, с 25 сентября по 2 октября родились 38 девочек и 41 мальчик. Также родились две пары близнецов.

Родителей новорожденных тепло поздравили с этим радостным событием.

Ранее мы сообщили о том, что проект "Бабушка поможет" стартует в Ленобласти.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: ленобласть, рождаемость
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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