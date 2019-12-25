Почти 80 малышей родилось в Перинатальном центре Ленобласти за неделю

С 25 сентября по 2 октября родились 38 девочек и 41 мальчик.

За последнюю неделю в Ленинградской области родилось 79 младенцев. Малыши появились на свет в стенах Ленинградского областного перинатального центра.

Согласно данным, представленным пресс-службой медицинского учреждения, с 25 сентября по 2 октября родились 38 девочек и 41 мальчик. Также родились две пары близнецов.

Родителей новорожденных тепло поздравили с этим радостным событием.

Ранее мы сообщили о том, что проект "Бабушка поможет" стартует в Ленобласти.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)