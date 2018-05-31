Медициной в городе удовлетворены почти 70% петербуржцев

Петербург занимает первое место в России по уровню медпомощи.

Порядка 69,7 процента жителей Санкт-Петербурга высоко оценивают качество медицины в городе. Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Олег Эргашев.

"Огромное удовлетворение и мотивацию для дальнейших усилий получаешь, когда твой труд приносит конкретный, осязаемый и объективный результат" Олег Эргашев

Отметим, что Петербург не первый раз показывает высокие результаты по уровню медицины. В городе также продолжат появляться высокотехнологичные виды помощи и строиться новые больницы и поликлиники.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Смольном наградили педагогов, медиков и других профессиональных работников.

Фото: Piter.TV