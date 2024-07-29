Почти 50 рейсов пострадали в Пулково из-за массовой атаки БПЛА ВСУ

Утром 4 июля аэропорт Пулково приостановил работу из-за угрозы БПЛА. После снятия ограничений 37 рейсов задержаны на два и более часа, 11 отменены, из резервных аэродромов ожидают 10 бортов.

В субботу утром, 4 июля, в аэропорту Пулково зафиксированы массовые сбои в расписании на фоне угрозы атаки беспилотников. По данным пресс-службы авиагавани, 37 рейсов задержаны на срок от двух часов, 11 отменены. Также ожидается прибытие 10 воздушных судов с запасных аэродромов.

Ограничения начали действовать с 04:44, когда Пулково перешло на обслуживание по согласованию. В 05:50 полёты полностью приостановили. К 08:45 аэропорт возобновил работу в согласованном режиме, а затем ограничения сняли. Ранее, в 04:35, в городе объявили угрозу БПЛА, а губернатор Александр Беглов подтвердил, что Петербург атакован дронами.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету за год.

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