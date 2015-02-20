Почти 4% петербуржцев сделали прививки от коронавируса

От COVID-19 сделали вакцину более 200 тысяч петербуржцев. Об этом стало известно из материалов координационного совета по противодействию распространению в городе коронавируса.
В субботу впервые привились 7877 человек, а второй этап вакцинации прошли почти три тысячи желающих.
Сейчас в городе есть 329 942 комплектов с лекарством.
Ранее в Piter.tv сообщали, что в Петербург поступила новая партия доз вакцины от коронавируса.
Фото: Piter.tv
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