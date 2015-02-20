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Почти 4% петербуржцев сделали прививки от коронавируса
Сегодня, 20:20
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kraratau27

Почти 4% петербуржцев сделали прививки от коронавируса

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Все этапы вакцинации прошли более 60 тысяч горожан.

От COVID-19 сделали вакцину более 200 тысяч петербуржцев. Об этом стало известно из материалов координационного совета по противодействию распространению в городе коронавируса. 

В субботу впервые привились 7877 человек, а второй этап вакцинации прошли почти три тысячи желающих. 

Сейчас в городе есть 329 942 комплектов с лекарством. 

Ранее в Piter.tv сообщали, что в Петербург поступила новая партия доз вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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enavenov
Сегодня 21:11

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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