Мошенники получили от петербургских пенсионеров почти 4 миллиона рублей за сутки

Произошло три случая мошенничества.

Доверчивые петербургские пенсионеры продолжают отдавать деньги мошенникам, которые представляются сотрудниками банков, передает источник в правоохранительных органах.

Первая пенсионерка лишилась 2 миллионов 350 тысяч рублей. Петербурженка сняла телефон и услышала, как неизвестный, якобы сотрудник банка, сообщил, что ее деньги пытаются похитить. Чтобы спасти накопленные деньги, нужно было перевести их на "резервный" счет.

Пожилая медсестра психоневрологического диспансера лишилась 993 тысяч рублей, но ей звонил не "сотрудник банка", а "следователь". Еще один случай произошел с петербурженкой, которая отдала в руки мошенников 633 тысячи рублей.

Злоумышленники используют разные телефонные номера. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге лжесотрудник СК обманул медсестру почти на миллион рублей.

Фото: Piter.tv