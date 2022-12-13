Почти 400 домов отключили от отопления в центре Петербурга из-за коммунальной аварии

Сотрудники "Теплосети" планируют закончить работы днём 21 января.

В связи с обнаружением дефекта в трубе у дома №173 по набережной Фонтанки, в 380-ти домах в центре Петербурга было отключено отопление. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Петербурга".

На участке работают аварийные бригады: их работа направлена на предотвращение возможного прорыва. Завершить устранение неполадок планируют к 14:00. Горячая вода будет подаваться в дома в полном объёме, а отапливать здания пока будут по резервной схеме.

Автомобиистов предупредили об ограничениях движения на участке набережной Фонтанки от Английского проспекта до Прядильного переулка.

Ранее мы сообщили о том, что автобус в Ломоносове насквозь пробило силовым ограждением.

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