Эксперт объяснил причину подорожания мандаринов в Петребурге

перед Новым годом мандарины традиционно востребованы у покупателей, при этом этот фрукт прибавил в цене 25%.

С апреля на прилавках с фруктами в Северной столице наблюдается заметный рост цен на цитрусовые: перед Новым годом мандарины традиционно востребованы у покупателей, при этом этот фрукт прибавил в цене 25%. Ситуацию объяснил зампредседателя правления "Ассоциации российских производителей и продавцов" Дмитрий Леонов в беседе с spb.aif.ru.

По словам эксперта, такое резкое удорожание популярных цитрусовых объясняется колебаниями курса доллара и возросшими затратами на доставку. Поскольку мандарины – это исключительно иностранная продукция, её закупают за иностранную валюту.

Помимо соотношения спроса и предложения, на стоимость мандаринов влияют валютные колебания и расходы на доставку. В этом году мандарины стали дороже из-за продолжительного роста курса доллара и увеличения тарифов на грузоперевозки на 35% с начала текущего года. Леонов подчеркнул, что поставщики и розничные сети стремятся заработать на увеличении объемов продаж перед новогодними праздниками, которые обычно растут в конце декабря.

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