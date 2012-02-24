"Индекс оливье" в Петербурге вырос на 5,4%

Особенно увеличились цены на куриные яйца: продукт подорожал на 22% в Северной столице и более чем на 40% в масштабе РФ.

В Петербурге наблюдается закономерный рост цен на главный новогодний салат (так называемый "индекс оливье"). Согласно последним данным Росстата за год стоимость ингредиентов для этого блюда повысилась на 5,4%, достигнув отметки в 542 рубля.

В целом по стране средняя стоимость приготовления оливье за год возросла на 8,8% и в настоящий момент составляет 509 рублей. Особенно увеличились цены на куриные яйца: продукт подорожал на 22% в Северной столице и более чем на 40% в масштабе РФ.

Кроме того, морковь подорожала на 23%, а репчатый лук набрал 12%. Стоимость майонеза за год осталась прежней, а картофель даже демонстрировал отрицательную динамику, упав в цене на 12% в Петербурге и на 10% по всей России. Самым дорогим ингредиентом оливье является вареная колбаса. Её стоимость составляет 167 рублей за 300 г. Также петербуржцам потребуется выделить дополнительные 99 рублей на маринованные огурцы и зелёный горошек.

Фото: Pxhere