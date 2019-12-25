В Смольном рассказали, почему Петербург не может отказаться от отключений горячей воды летом

Власти города уже сокращают сроки отключений.

Северная столица пока не может отказаться от плановых отключений горячей воды в летний период. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга по энергетике и тарифам Сергей Дрегваль на прямой линии правительства в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чиновник отметил, что в одном из микрорайонов города уже пробовали отказываться от испытаний теплосетей. Однако эксперимент не удался: зимой там произошло несколько аварий.

Дрегваль сравнил работы по проверке тепловых сетей с периодическим обслуживанием личного автомобиля. Он уточнил, что гидравлические испытания обеспечивают бесперебойную работу отопительной системы в холодное время года и позволяют привести ремонт в более удобных условиях, чем зимой. Кроме того, власти города уже сокращают сроки отключений, добавил вице-губернатор.

Ранее мы сообщили о том, что к новому учебному году специалисты завершат реконструкцию теплосетей в 38 школах и детских садах Петербурга.

Фото: Piter.TV