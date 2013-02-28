Шлагбаумы в Петербурге начнут устанавливать по системе "Безопасный город"

Актуальным вопросом останется обеспечение доступа во двор со шлагбаумом автомобилей экстренных служб.

Установка шлагбаумов во дворах многократных домов Северной столицы будет проходить в рамках единой системы "Безопасный город". Курировать процесс будет вице-губернатор города Кирилл Поляков. Об этом чиновник пишет в своём Telegram-канале.

Как уточнил Поляков, чтобы установить шлагбаум во дворе прямо сейчас, необходимо согласие жильцов, полученное на собрании собственников, а также межевание территории. После нововведений процесс заметно упростится.

Актуальным вопросом останется обеспечение доступа во двор со шлагбаумом автомобилей экстренных служб. По словам вице-губернатора, для его проработки необходим комплексный подход: варианты и предложения будут рассмотрены в Смольном.

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Фото: Правительство Петербурга