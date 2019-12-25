Побег из детского лагеря в Ленобласти закончился для 16-летней девочки сломанной ногой

Завершились поиски несовершеннолетней, сбежавшей из детского лагеря Выборгского района.

Закончилась история еще одного побега из детского лагеря Ленинградской области: 16-летняя подопечная ДОЛ "Пламя", самовольно покинувшая учреждение девять дней назад, была обнаружена в детском травматологическом отделении петербургской поликлиники №118, куда она сама же и обратилась 3 августа. По сообщению источника Piter.TV в правоохранительных органах, у девочки врачи определили перелом правой ноги.

Травму подросток получила, скорее всего, при побеге - чтобы не дожидаться окончания смены, девушка покинула лагерь через окно второго этажа жилого корпуса. С последствиями опасного трюка ей предстоит бороться на амбулаторном лечении.

Ранее еще две подруги сбежали из детского лагеря в Выборгском районе.

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