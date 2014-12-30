Педагогов поздравили представители городских и федеральных властей.

Победителей конкурса "Учитель будущего" наградили в Петербурге. Церемония закрытия всероссийского конкурса состоялась во Дворце творчества юных, сообщили "Невские новости". Педагогам вручили дипломы и сертификаты. Конкурсантам был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалисты получили возможность участия в программах совершенствования профессионального мастерства.

Всего в конкурсе этого года приняли участие более 39 тысяч учителей из всех 85 регионов России. Участниками финала стали 99 команд, среди которых в 11 участвовали петербургские педагоги. Победителями стали 30 команд из 19 регионов России.

Победителями конкурса по Северо-Западу стали учителя школы № 235 имени Шостаковича, физико-математического лицея № 366 и школы № 347 из Невского района. Кроме того, в числе лауреатов оказалась команда Гатчинской гимназии имени Ушинского. Ленинградскую область в финале конкурса представляли учитель истории и обществознания Иван Хеорхе, учитель математики Ирина Нестерова и учитель биологии Елена Шарова.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что Петербург представит программу реконструкции и модернизации школ в центральных районах.

Фото: "Невские новости"