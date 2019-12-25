Транспортное сообщение ЖК "Цветной город" усилили по просьбам жителей

Губернатор обратил внимание, что город переходит на новую модель транспортного обслуживания.

В понедельник, 20 сентября, в пресс-службе Смольного рассказали Piter.tv, что комитет по транспорту выполнил поручение губернатора об усилении транспортного сообщения жилого комплекс "Цветной город". Изначально с такой просьбой обратились местные жители и депутаты Законодательного собрания.

Автобусы под номером 61 будут заезжать в ЖК при следовании из "Новой Охты" в сторону метро "Академическая". Количество автобусов на маршруте увеличат, уменьшат интервалы движения. Вместо 30 минут ожидания, жителям придется ждать максимум 20 минут.

Кроме того, как отметили в Смольном, с 17 сентября на маршруте № 124 вместо машин, рассчитанных на 50 пассажиров выходят автобусы, которые могут вместить до 90 человек.

С 27 сентября маршрут № 193, связывающий "Цветной город" со станцией метро "Гражданский проспект" увеличится на один дополнительный автобус. В следующем году на этой линии будут работать уже 15 автобусов. Столько же техники выйдет на маршрут № 124, который будет продлён до станции метро "Девяткино".

Помимо этого, по обращениям жителей открыли социальный автобусный маршрут от Юнтолово до "Беговой". Неделю назад по просьбам петербуржцев был продлен троллейбусный маршрут на автономном ходу № 23 до конца Комендантского проспекта и Арцеуловской аллеи к жилому комплексу "Чистое небо". В ближайшее время он станет ещё длиннее – до станции метро "Старая Деревня".

Ранее мы писали, что перевозчики Петербурга должны будут обновить подвижной состав к транспортной реформе.

Фото: Piter.tv