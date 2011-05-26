Прокуратура Петербурга следит за выполнением антикоррупционного законодательства

Нарушитель антикоррупционного законодательства выплатит штраф по постановлению прокуратуры. Суд признал виновным должностное лицо организации.

Прокуратура Петродворцового района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что согласно нынешнему законодательству, работодатель, заключив трудовой договор с бывшим государственным или муниципальным служащим в течение двух лет после его увольнения со службы, обязан в десятидневный срок сообщать об этом по предыдущему месту работы.

Однако в марте прошлого года обществом с ограниченной ответственностью был оформлен трудовой договор с лицом, которое ранее занимало должность в органах внутренних дел Калининградской области.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, замещавшего должность, включенную в специальный перечень, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии коррупции"). Суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась взыскания 134 тысяч рублей в пользу уволившегося работника

Фото: Piter.TV