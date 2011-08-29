Фанаты сняли короткометражный фильм по мотивам игры Uncharted

Главную роль в короткометражке исполнил Нэйтан Филлион.

Фанаты Uncharted устали ждать, когда Голливуд снимет полнометражный фильм по мотивам знаменитой игры, и сняли 15-минутную короткометражку. Главную роль в киноленте исполнил канадский актер, звезда сериалов "Касл" и "Светлячок" Нэйтан Филлион. Ролик опубликован на YouTube.

Полнометражный фильм по мотивам игры уже много лет находится в разработке. Однако съемки не могут начаться из-за того, что постоянно меняются сценаристы, режиссеры и даты релизов. В 2017 году стало известно, что игру на большой экран перенесет Шон Леви. Главную роль в его фильме сыграет Том Холланд.

Видео: YouTube / Allan Ungar