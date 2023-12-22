Съемка производилась в вертикальном формате.

По мотивам блокадного дневника Тани Савичевой сняли сериал "Осталась одна Таня" в вертикальном формате. Его покажут в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщили в tg-канале правительства города.

Зрители смогут посмотреть серии со смартфонов. Сериал создан для молодежи.

Тема блокады города в Великую Отечественную войну — наша историческая память. Чтобы она передавалась из поколения в поколение, при поддержке Президента России творцы используют все виды и форматы передачи информации: так память будет жить всегда, вне зависимости от технологической эры. Пресс-служба правительства Петербурга

Режиссером проекта является Данил Мотин. Автор поставил цель рассказать молодому поколению историю маленькой жительницы блокадного Ленинграда.

Ранее мы писали, что памятник Елизавете Глинке откроют в Петербурге.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга